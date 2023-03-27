Работа на Харьковщине: чем занята «Армия восстановления» в Краснограде (видео)

В городе Красноград Харьковской области участники «Армии восстановления» приводят в порядок заброшенное общежитие, чтобы туда смогли заселиться переселенцы. Всего в районе зарегистрировано около 10 тысяч ВПЛ. Это жители Харькова, Купянского района и Волчанской громады.

Участница «Армии восстановления» Наталья Деркач приехала из города Сватово Луганской области, где несколько месяцев провела под обстрелами. Когда стало совсем тяжело, женщина согласилась на эвакуацию, передает ХОВА.

«Мы не можем сидеть, сложа руки, надо работать и зарабатывать на жизнь», — говорит Наталья.

«Должны работать и восстанавливать здесь, в тылу, пока наши защитники дают достойный отпор врагу, чтобы им было куда возвращаться», — делится еще один участник «Армии восстановления» Сергей Дидус.

Мэр Краснограда Светлана Кривенко рассказывает: в «Армии» больше женщин, ведь значительная часть мужчин из громады ушла защищать страну.

«Если мужчины приходят в эту программу, то изъявляют желание работать на тяжелых процессах. Сейчас всем коллективом люди готовят к восстановлению старое общежитие. Здесь 39 комнат, где в дальнейшем сможем разместить ВПЛ», — объясняет Кривенко.

По ее словам, ремонтные и восстановительные работы в общежитии будут проводить за счет международных партнеров и местных властей.

В целом на Харьковщине к «Армии» уже присоединились около 700 человек, рассказывают в ХОВА. Кроме разборов завалов и уборки территории к общественно полезным работам относят уход за одинокими людьми, заготовку дров, ликвидацию стихийных свалок, обеспечение работы «пунктів незламності». К «Армии» можно присоединиться, став на учет в Центр занятости по месту жительства. Участники программы получают зарплату и страховой стаж.