Робота на Харківщині: чим зайнята “Армія відновлення” у Краснограді (відео)

У місті Красноград Харківської області учасники “Армії відновлення” приводять до ладу покинутий гуртожиток, щоб туди змогли заселитися переселенці. Загалом у районі зареєстровано близько 10 тисяч ВПО. Це мешканці Харкова, Куп’янського району та Вовчанської громади.

Учасниця “Армії відновлення” Наталія Деркач приїхала із міста Сватове Луганської області, де кілька місяців провела під обстрілами. Коли стало зовсім тяжко, жінка погодилася на евакуацію, передає ХОВА.

«Ми не можемо сидіти, склавши руки, треба працювати та заробляти на життя», – каже Наталія.

«Маємо працювати та відбудовувати тут, у тилу, поки наші захисники дають гідну відсіч ворогу, щоб їм було, куди повертатися», – ділиться ще один учасник «Армії відновлення» Сергій Дідус.

Мер Краснограда Світлана Кривенко розповідає: в “Армії” більше жінок, адже значна частина чоловіків із громади пішла захищати країну.

“Якщо чоловіки приходять до цієї програми, то виявляють бажання працювати на важких процесах. Зараз усім гуртом люди готують до відновлення старий гуртожиток. Тут 39 кімнат, де надалі зможемо розмістити ВПО”, – пояснює Кривенко.

За її словами, ремонтні та відновлювальні роботи у гуртожитку будуть проводити коштом міжнародних партнерів та місцевої влади.

Загалом на Харківщині до “Армії” вже приєдналося близько 700 осіб, розповідають у ХОВА. Окрім розборів завалів та прибирання території до суспільно корисних робіт відносять догляд за самотніми людьми, заготівлю дров, ліквідацію стихійних звалищ, забезпечення роботи “пунктів незламності”. До “Армії” можна приєднатися, ставши на облік до Центру зайнятості за місцем проживання. Учасники програми отримують зарплату та страховий стаж.