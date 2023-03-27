В одном из районов Харькова больше суток не будет холодной воды

Холодной воды не будет в части Холодногорского района с 21:00 27 марта до 4:00 29 марта.

В это время коммунальщики будут ремонтировать водовод диаметром 1400 мм в переулке Динамическом, сообщают в КП «Харьковводоканал».

Воды временно не будет в части района, ограниченной улицами: ул. Большая Панасовская, ул. Лукьяновская, ул. Алмазная, ул. Красномаяцкая, ул. Вакуловская, ул. Сериковская, пер. Коровченский, ул. Пащенковская, ул. Бессарабская, пер. Нечаевский, пер. Беринговый и пер. Динамический.

На время работ коммунальщики обещают подвозить воду автоцистернами.

Читайте также: С вечера вторника в Харькове не будут отключать отопление по графику