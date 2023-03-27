Live
  • Понедельник 27.03.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.31
    • 🟢

В одном из районов Харькова больше суток не будет холодной воды

Общество 17:08   27.03.2023
Елена Нагорная
В одном из районов Харькова больше суток не будет холодной воды

Холодной воды не будет в части Холодногорского района с 21:00 27 марта до 4:00 29 марта.

В это время коммунальщики будут ремонтировать водовод диаметром 1400 мм в переулке Динамическом, сообщают в КП «Харьковводоканал».

Воды временно не будет в части района, ограниченной улицами: ул. Большая Панасовская, ул. Лукьяновская, ул. Алмазная, ул. Красномаяцкая, ул. Вакуловская, ул. Сериковская, пер. Коровченский, ул. Пащенковская, ул. Бессарабская, пер. Нечаевский, пер. Беринговый и пер. Динамический.

На время работ коммунальщики обещают подвозить воду автоцистернами.

Читайте также: С вечера вторника в Харькове не будут отключать отопление по графику

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

12:02
В Харькове произошла авария на тепломагистрали: на месте разрытия — много воды
19:22
Харьковчанин предложил мэрии, как «предупредить апокалиптические ситуации»
18:43
Повлияла ли война на качество воды в Харькове, рассказали коммунальщики
15:26
Большая часть Харькова уже с водой
14:19
В Харькове хотят добывать воду из артезианских скважин

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В одном из районов Харькова больше суток не будет холодной воды»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 17:08;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Холодной воды не будет в части Холодногорского района с 21:00 27 марта до 4:00 29 марта.".