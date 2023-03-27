В одному з районів Харкова понад добу не буде холодної води
Холодної води не буде у частині Холодногірського району з 21:00 27 березня до 4:00 29 березня.
У цей час комунальники ремонтуватимуть водовід діаметром 1400 мм у Динамічному провулку, повідомляють у КП «Харківводоканал».
Води тимчасово не буде в частині району, обмеженій вулицями: вул. Велика Панасівська, вул. Лук’янівська, вул. Алмазна, вул. Красномаяцька, вул. Вакулівська, вул. Сіриківська, пров. Коровченський, вул. Пащенківська, вул. Бессарабська, пров. Нечаєвський, пров. Беринговий та пров. Динамічний.
Під час робіт комунальники обіцяють підвозити воду автоцистернами.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 17:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Холодної води не буде у частині Холодногірського району з 21:00 27 березня до 4:00 29 березня.".