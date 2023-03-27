Live
  • Понеділок 27.03.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.31
    • 🟢

В одному з районів Харкова понад добу не буде холодної води

Суспільство 17:08   27.03.2023
Олена Нагорна
В одному з районів Харкова понад добу не буде холодної води

Холодної води не буде у частині Холодногірського району з 21:00 27 березня до 4:00 29 березня.

У цей час комунальники ремонтуватимуть водовід діаметром 1400 мм у Динамічному провулку, повідомляють у КП «Харківводоканал».

Води тимчасово не буде в частині району, обмеженій вулицями: вул. Велика Панасівська, вул. Лук’янівська, вул. Алмазна, вул. Красномаяцька, вул. Вакулівська, вул. Сіриківська, пров. Коровченський, вул. Пащенківська, вул. Бессарабська, пров. Нечаєвський, пров. Беринговий та пров. Динамічний.

Під час робіт комунальники обіцяють підвозити воду автоцистернами.

Читайте також: З вечора вівторка у Харкові не відключатимуть опалення за графіком

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

12:02
У Харкові сталася аварія на тепломагістралі: на місці розриття – багато води
19:22
Харків’янин запропонував мерії, як “попередити апокаліптичні ситуації”
18:43
Чи вплинула війна на якість води в Харкові, розповіли комунальники
15:26
У Харкові більша частина міста вже з водою
14:19
У Харкові хочуть видобувати воду з артезіанських свердловин

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «В одному з районів Харкова понад добу не буде холодної води»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 17:08;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Холодної води не буде у частині Холодногірського району з 21:00 27 березня до 4:00 29 березня.".