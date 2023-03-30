Мельник показал разбитые армией РФ дома жителей Купянщины (фото)

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник опубликовал фото последствий российских обстрелов населенных пунктов области.

Под вражеским огнем оказались дома мирных жителей сразу нескольких населенных пунктов, среди которых село Волчанские Хутора и поселок Двуречная Купянского района, написал Мельник. Когда именно произошли указанные обстрелы — он не уточнил.



Фото: Сергей Мельник

Напомним, что Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 сообщил об обстрелах по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области.