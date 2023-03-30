Live
  • Четверг 30.03.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.7
    • 🟢

Мельник показал разбитые армией РФ дома жителей Купянщины (фото)

Происшествия 18:52   30.03.2023
Елена Нагорная
Мельник показал разбитые армией РФ дома жителей Купянщины (фото) Фото: Сергей Мельник

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник опубликовал фото последствий российских обстрелов населенных пунктов области.

Под вражеским огнем оказались дома мирных жителей сразу нескольких населенных пунктов, среди которых село Волчанские Хутора и поселок Двуречная Купянского района, написал Мельник. Когда именно произошли указанные обстрелы — он не уточнил.


Фото: Сергей Мельник

Напомним, что Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 сообщил об обстрелах по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области.

Читайте также: 13-летняя девочка ранена на Харьковщине в результате обстрела — Синегубов

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:31
Купянское направление вновь среди тех, где враг «сосредотачивает усилия» — ГШ
18:08
Распятый пес на Северной Салтовке в Харькове: делом занялась полиция
17:35
Синегубов назвал сроки, когда вернут свет на все деоккупированные территории
17:15
13-летняя девочка ранена на Харьковщине в результате обстрела — Синегубов
16:10
В Харькове разоблачили пропагандиста: даже под обстрелами отрицал агрессию РФ

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Мельник показал разбитые армией РФ дома жителей Купянщины (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 18:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник опубликовал фото последствий российских обстрелов населенных пунктов области.".