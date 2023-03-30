Мельник показав розбиті армією РФ будинки жителів Куп’янщини (фото)

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник опублікував фото наслідків російських обстрілів населених пунктів області.

Під ворожим вогнем опинилися будинки мирних жителів одразу кількох населених пунктів, серед яких село Вовчанські Хутори та селище Дворічна Куп’янського району, написав Мельник. Коли саме сталися вказані обстріли – він не уточнив.



Фото: Сергій Мельник

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00 повідомив про обстріли щонайменше десяти населених пунктів Харківської області.