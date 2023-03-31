На Харьковщине «на горячем» поймали торговца оружием
36-летний неоднократно судимый мужчина подозревается в незаконной торговле боевыми припасами на Харьковщине.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Правоохранители установили два случая преступной деятельности подозреваемого.
По данным прокуратуры, 7 марта 2023 года мужчина в селе Старая Покровка на Чугуевщине, незаконно сбыл покупателю ручной гранатомет РПГ-22.
А 30 марта подозреваемый продал тому же покупателю гранату и около 20 патронов к автоматическому оружию калибра 7.62. Сразу после этого торговца оружием правоохранители задержали.
Как сообщили в ГУ Нацполици в Харьковсмкой области, преступник находил потенциальных покупателей через знакомых, заранее обсуждал условия и стоимость товара, а затем во время личной встречи продавал им оружие и боеприпасы.
Фигуранту дела сообщили о подозрении по факту незаконного сбыта боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ). Мужчине грозит от трех до семи лет решеткой.
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 12:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "36-летний неоднократно судимый мужчина подозревается в незаконной торговле боевых припасов на Харьковщине.".