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На Харьковщине «на горячем» поймали торговца оружием

Общество 12:19   31.03.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине «на горячем» поймали торговца оружием Фото: Харьковская областная прокуратура

36-летний неоднократно судимый мужчина подозревается в незаконной торговле боевыми припасами на Харьковщине.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Правоохранители установили два случая преступной деятельности подозреваемого.

По данным прокуратуры, 7 марта 2023 года мужчина в селе Старая Покровка на Чугуевщине, незаконно сбыл покупателю ручной гранатомет РПГ-22.

А 30 марта подозреваемый продал тому же покупателю гранату и около 20 патронов к автоматическому оружию калибра 7.62. Сразу после этого  торговца оружием правоохранители задержали.

Как сообщили в ГУ Нацполици в Харьковсмкой области, преступник находил потенциальных покупателей через знакомых, заранее обсуждал условия и стоимость товара, а затем во время личной встречи продавал им оружие и боеприпасы.

Фигуранту дела сообщили о подозрении по факту незаконного сбыта боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ). Мужчине грозит от трех до семи лет решеткой.

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Фото: Харьковская областная прокуратура
02
Фото: Харьковская областная прокуратура
03
Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 12:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "36-летний неоднократно судимый мужчина подозревается в незаконной торговле боевых припасов на Харьковщине.".