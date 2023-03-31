На Харківщині «на гарячому» спіймали торговця зброєю
36-річного неодноразово судимого чоловіка підозрюють в незаконній торгівлі бойовими припасами на Харківщині.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Правоохоронці встановили два випадки злочинної діяльності підозрюваного.
За даними слідства, 7 березня 2023 року чоловік у селі Стара Покровка на Чугуївщині, незаконно збув покупцеві ручний гранатомет РПГ-22.
А 30 березня підозрюваний продав тому ж покупцю гранату та близько 20 набоїв до автоматичної зброї калібру 7.62. Одразу після цього продавця зброї правоохоронці затримали.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, злочинець знаходив потенційних покупців через знайомих, заздалегідь обговорював умови та вартість товару, а потім під час особистої зустрічі продавав їм зброю та боєприпаси.
Фігуранту справи повідомили про підозру за фактом незаконного збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ). Чоловіку загрожує від трьох до семи років ґратами.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 12:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "36-річного неодноразово судимого чоловіка підозрюють в незаконній торгівлі бойових припасів на Харківщині. ".