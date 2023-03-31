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На Харківщині «на гарячому» спіймали торговця зброєю

Суспільство 12:19   31.03.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині «на гарячому» спіймали торговця зброєю Фото: Харківська обласна прокуратура

36-річного неодноразово судимого чоловіка підозрюють в незаконній торгівлі бойовими припасами на Харківщині.  

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Правоохоронці встановили два випадки злочинної діяльності підозрюваного.

За даними слідства, 7 березня 2023 року чоловік у селі Стара Покровка на Чугуївщині, незаконно збув покупцеві ручний гранатомет РПГ-22.

А 30 березня підозрюваний продав тому ж покупцю гранату та близько 20 набоїв до автоматичної зброї калібру 7.62. Одразу після цього продавця зброї правоохоронці затримали.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, злочинець знаходив потенційних покупців через знайомих, заздалегідь обговорював умови та вартість товару, а потім під час особистої зустрічі продавав їм зброю та боєприпаси.

Фігуранту справи повідомили про підозру за фактом незаконного збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ). Чоловіку загрожує від трьох до семи років ґратами.

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Фото: Харківська обласна прокуратура
02
Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 12:19;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "36-річного неодноразово судимого чоловіка підозрюють в незаконній торгівлі бойових припасів на Харківщині.  ".