В ГСЧС сообщили о разрушениях вследствие обстрела Харькова и не только (фото)
Четыре пожара, вызванные обстрелами армии РФ, произошли за минувшие сутки в Изюмском районе. Также бойцы ГСЧС Харьковщины шесть раз выезжали на обследование мест вражеских артиллерийских и ракетных ударов.
Как сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС, проверкой выявлено:
— в селе Петропавловка Купянского района повреждены крыша и окна одного из частных домов;
— в селе Волчанские Хутора Чугуевского района — многочисленные повреждения двух частных домовладений;
— в поселке Двуречная Купянского района повреждены три частных двора и жилые дома;
— в Харькове в результате ракетных ударов повреждены частные жилые дома, другие сооружения и гражданские автомобили.
Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 274 единицы взрывоопасных предметов.
Напомним, после 22-х часов 30 марта армия РФ начала наносить удары по Харькову. Как сообщил утром глава ХОВА Олег Синегубов, враг обстрелял Новобаварский район и всего выпустил девять ракет, предварительно С-300. Часть из них попала в землю и взорвалась в воздухе. Поврежден объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома. Легкие ранения получили три человека, в госпитализации они не нуждались.
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 09:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре пожара, вызванные обстрелами армии РФ, произошли за минувшие сутки в Изюмском районе. Также бойцы ГСЧС Харьковщины шесть раз выезжали на обследование мест вражеских артиллерийских и ракетных ударов.".