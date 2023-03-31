В ГСЧС сообщили о разрушениях вследствие обстрела Харькова и не только (фото)

Четыре пожара, вызванные обстрелами армии РФ, произошли за минувшие сутки в Изюмском районе. Также бойцы ГСЧС Харьковщины шесть раз выезжали на обследование мест вражеских артиллерийских и ракетных ударов.

Как сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС, проверкой выявлено:

— в селе Петропавловка Купянского района повреждены крыша и окна одного из частных домов;

— в селе Волчанские Хутора Чугуевского района — многочисленные повреждения двух частных домовладений;

— в поселке Двуречная Купянского района повреждены три частных двора и жилые дома;

— в Харькове в результате ракетных ударов повреждены частные жилые дома, другие сооружения и гражданские автомобили.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 274 единицы взрывоопасных предметов.

Напомним, после 22-х часов 30 марта армия РФ начала наносить удары по Харькову. Как сообщил утром глава ХОВА Олег Синегубов, враг обстрелял Новобаварский район и всего выпустил девять ракет, предварительно С-300. Часть из них попала в землю и взорвалась в воздухе. Поврежден объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома. Легкие ранения получили три человека, в госпитализации они не нуждались.