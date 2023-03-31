У ДСНС повідомили про руйнування внаслідок обстрілу Харкова і не тільки (фото)

Чотири пожежі, викликані обстрілами армії РФ, сталися минулої доби в Ізюмському районі. Також бійці ДСНС Харківщини шість разів виїжджали на обстеження місць ворожих артилерійських та ракетних ударів.

Як повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС, перевіркою виявлено:

– у селі Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено дах та вікна одного з приватних будинків;

– у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району – численні пошкодження двох приватних домоволодінь;

– у селищі Дворічна Куп’янського району пошкоджено три приватні двори та житлові будинки;

– у Харкові внаслідок ракетних ударів пошкоджено приватні житлові будинки, інші споруди та цивільні автомобілі.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 274 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, після 22-ї години 30 березня армія РФ почала завдавати ударів по Харкову. Як повідомив вранці голова ХОВА Олег Синєгубов, ворог обстріляв Новобаварський район і загалом випустив дев’ять ракет, попередньо С-300. Частина з них влучила в землю та вибухнула у повітрі. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Легкі поранення отримали троє людей, ушпиталення вони не потребували.