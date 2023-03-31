Защитникам Харьковщины передали 4 авто для эвакуации раненых и технику

В подразделения Сил обороны, защищающие Харьковскую область, отправили дроны, генераторы, тепловизоры и медицинские авто.

О передаче гуманитарного груза в telegram сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Благодаря сотрудничеству с благотворительными организациями продолжаем снабжать наших воинов необходимой техникой и оборудованием. Сегодня передали защитникам Харьковщины 4 авто экстренной помощи для эвакуации раненых из передовой, мобильный банно-прачечный комплекс, а также дроны, генераторы, тепловизоры и тепловые пушки», — перечислил Синегубов.

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Он отметил, что помощь оказали БФ «Дари Добро» и «Виатор».