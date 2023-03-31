Защитникам Харьковщины передали 4 авто для эвакуации раненых и технику
Фото: telegram Олега Синегубова
В подразделения Сил обороны, защищающие Харьковскую область, отправили дроны, генераторы, тепловизоры и медицинские авто.
О передаче гуманитарного груза в telegram сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Благодаря сотрудничеству с благотворительными организациями продолжаем снабжать наших воинов необходимой техникой и оборудованием. Сегодня передали защитникам Харьковщины 4 авто экстренной помощи для эвакуации раненых из передовой, мобильный банно-прачечный комплекс, а также дроны, генераторы, тепловизоры и тепловые пушки», — перечислил Синегубов.
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Он отметил, что помощь оказали БФ «Дари Добро» и «Виатор».
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 17:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В подразделения Сил обороны, защищающие Харьковскую область, отправили дроны, генераторы, тепловизоры и медицинские авто".