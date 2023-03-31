Захисникам Харківщини передали 4 авто для евакуації поранених та техніку

До підрозділів Сил оборони, що захищають Харківську область, відправили дрони, генератори, тепловізори та медичні авто.

Про передачу гуманітарного вантажу в телеграм повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Завдяки співпраці з благодійними організаціями продовжуємо забезпечувати наших воїнів необхідною технікою та обладнанням.Сьогодні передали захисникам Харківщини 4 авто екстреної допомоги для евакуації поранених з передової, мобільний лазнево-пральний комплекс, а також дрони, генератори, тепловізори та теплові гармати“, – написав Синєгубов.

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Він зазначив, що допомогу надали БФ “Даруй Добро” та “Віатор”.