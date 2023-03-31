Захисникам Харківщини передали 4 авто для евакуації поранених та техніку
До підрозділів Сил оборони, що захищають Харківську область, відправили дрони, генератори, тепловізори та медичні авто.
Про передачу гуманітарного вантажу в телеграм повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Завдяки співпраці з благодійними організаціями продовжуємо забезпечувати наших воїнів необхідною технікою та обладнанням.Сьогодні передали захисникам Харківщини 4 авто екстреної допомоги для евакуації поранених з передової, мобільний лазнево-пральний комплекс, а також дрони, генератори, тепловізори та теплові гармати“, – написав Синєгубов.
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Він зазначив, що допомогу надали БФ “Даруй Добро” та “Віатор”.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 17:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До підрозділів Сил оборони, що захищають Харківську область, відправили дрони, генератори, тепловізори та медичні авто".