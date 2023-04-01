На Харьковщине мужчина подорвался на взрывчатке в своем дворе — ХОВА

59-летний житель Изюмского района подорвался на неизвесном взрывном устройстве около 15:30 1 апреля.

«Около 15:30 в с. Довгалевка Изюмского района, находясь на собственном подворье, на неизвестном взрывном устройстве подорвался и получил ранения 59-летний мужчина. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь», — написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он очередной раз призвал жителей области помнить о высокой минной опасности.

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