На Харьковщине мужчина подорвался на взрывчатке в своем дворе — ХОВА
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
59-летний житель Изюмского района подорвался на неизвесном взрывном устройстве около 15:30 1 апреля.
«Около 15:30 в с. Довгалевка Изюмского района, находясь на собственном подворье, на неизвестном взрывном устройстве подорвался и получил ранения 59-летний мужчина. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь», — написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он очередной раз призвал жителей области помнить о высокой минной опасности.
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Ранее в Харькове запретили посещать отдельные кладбища, которые находились под плотными обстрелами армии РФ и могут быть заминированы. Среди них — самое большое из городских кладбищ, 17-е.
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 16:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "59-летний житель Изюмского района подорвался на неизвесном взрывном устройстве около 15:30 1 апреля".