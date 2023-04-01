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На Харьковщине мужчина подорвался на взрывчатке в своем дворе — ХОВА

Происшествия 16:19   01.04.2023
Оксана Горун
На Харьковщине мужчина подорвался на взрывчатке в своем дворе — ХОВА Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

59-летний житель Изюмского района подорвался на неизвесном взрывном устройстве около 15:30 1 апреля.

«Около 15:30 в с. Довгалевка Изюмского района, находясь на собственном подворье, на неизвестном взрывном устройстве подорвался и получил ранения 59-летний мужчина. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь», — написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он очередной раз призвал жителей области помнить о высокой минной опасности.

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    • Ранее в Харькове запретили посещать отдельные кладбища, которые находились под плотными обстрелами армии РФ и могут быть заминированы. Среди них — самое большое из городских кладбищ, 17-е.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 16:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "59-летний житель Изюмского района подорвался на неизвесном взрывном устройстве около 15:30 1 апреля".