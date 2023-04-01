На Харківщині чоловік підірвався на вибухівці у своєму дворі – ХОВА
Фото: пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України
59-річний мешканець Ізюмського району підірвався на невідомому вибуховому пристрої близько 15:30 1 квітня.
“Близько 15:30 у с. Довгалівка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір’ї, на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав поранення 59-річний чоловік. Зараз медики надають йому усю необхідну допомогу”, – написав у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він вкотре закликав мешканців області пам’ятати про високу мінну небезпеку.
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Раніше в Харкові заборонили відвідувати окремі цвинтарі, які знаходилися під щільним обстрілом армії РФ і можуть бути заміновані. Серед них – найбільший із міських цвинтарів, 17-й.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2023 в 16:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "59-річний мешканець Ізюмського району підірвався на невідомому вибуховому пристрої близько 15:30 1 квітня".