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На Харківщині чоловік підірвався на вибухівці у своєму дворі – ХОВА

Події 16:19   01.04.2023
Оксана Горун
На Харківщині чоловік підірвався на вибухівці у своєму дворі – ХОВА Фото: пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України

59-річний мешканець Ізюмського району підірвався на невідомому вибуховому пристрої близько 15:30 1 квітня.

“Близько 15:30 у с. Довгалівка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір’ї, на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав поранення 59-річний чоловік. Зараз медики надають йому усю необхідну допомогу”, – написав у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він вкотре закликав мешканців області пам’ятати про високу мінну небезпеку.

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    • Раніше в Харкові заборонили відвідувати окремі цвинтарі, які знаходилися під щільним обстрілом армії РФ і можуть бути заміновані. Серед них – найбільший із міських цвинтарів, 17-й.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2023 в 16:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "59-річний мешканець Ізюмського району підірвався на невідомому вибуховому пристрої близько 15:30 1 квітня".