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На Харьковщине сняли все ограничения потребления электроэнергии — Укрэнерго

Общество 10:23   02.04.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине сняли все ограничения потребления электроэнергии — Укрэнерго

Все ограничения потребления электроэнергии, которые были введены в Харьковской области из-за повреждения оборудования во время массированной ракетной атаки врага 9 марта, сняты.

Об этом сообщают в НЭК «Укрэнерго».

«Ремонтные бригады НЭК «Укрэнерго» завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах центрального региона. Спасибо нашим литовским коллегам за оказанную помощь!» — пишут в национальной энергетической компании.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 10:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все ограничения потребления электроэнергии, которые были введены в Харьковской области из-за повреждения оборудования во время массированной ракетной атаки врага 9 марта, сняты.".