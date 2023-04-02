На Харьковщине сняли все ограничения потребления электроэнергии — Укрэнерго
Все ограничения потребления электроэнергии, которые были введены в Харьковской области из-за повреждения оборудования во время массированной ракетной атаки врага 9 марта, сняты.
Об этом сообщают в НЭК «Укрэнерго».
«Ремонтные бригады НЭК «Укрэнерго» завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах центрального региона. Спасибо нашим литовским коллегам за оказанную помощь!» — пишут в национальной энергетической компании.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 10:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все ограничения потребления электроэнергии, которые были введены в Харьковской области из-за повреждения оборудования во время массированной ракетной атаки врага 9 марта, сняты.".