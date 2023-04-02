На Харьковщине сняли все ограничения потребления электроэнергии — Укрэнерго

Все ограничения потребления электроэнергии, которые были введены в Харьковской области из-за повреждения оборудования во время массированной ракетной атаки врага 9 марта, сняты.

Об этом сообщают в НЭК «Укрэнерго».

«Ремонтные бригады НЭК «Укрэнерго» завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах центрального региона. Спасибо нашим литовским коллегам за оказанную помощь!» — пишут в национальной энергетической компании.

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