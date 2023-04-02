На Харківщині зняли всі обмеження споживання електроенергії – Укренерго

Усі обмеження споживання електроенергії, які були введені у Харківській області через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня, знято.

Про це повідомляють у НЕК “Укренерго”.

“Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону. Щиро дякуємо нашим литовським колегам за надану допомогу!” – пишуть у національній енергетичній компанії.