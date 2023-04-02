На Харківщині зняли всі обмеження споживання електроенергії – Укренерго
Усі обмеження споживання електроенергії, які були введені у Харківській області через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня, знято.
Про це повідомляють у НЕК “Укренерго”.
“Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону. Щиро дякуємо нашим литовським колегам за надану допомогу!” – пишуть у національній енергетичній компанії.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2023 в 10:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі обмеження споживання електроенергії, які були введені у Харківській області через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня, знято.".