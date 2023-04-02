Live
  • Неділя 02.04.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.78
    • 🟢

На Харківщині зняли всі обмеження споживання електроенергії – Укренерго

Суспільство 10:23   02.04.2023
Олена Нагорна
На Харківщині зняли всі обмеження споживання електроенергії – Укренерго

Усі обмеження споживання електроенергії, які були введені у Харківській області через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня, знято.

Про це повідомляють у НЕК “Укренерго”.

“Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону. Щиро дякуємо нашим литовським колегам за надану допомогу!” – пишуть у національній енергетичній компанії.

Читайте також:  В Укренерго назвали причину збою в електромережі на Харківщині

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

10:04
Дрон харківської ТрО виявив ворожу ДРГ і потрапив під обстріл (відео)
08:56
Удари по Куп’янщині, зокрема С-300: Синєгубов пише про загиблого та пораненого
08:43
Гранату та димову шашку відібрала поліція у харків’янина
08:22
ДСНС: у Балаклії куріння відправило двох у лікарню, а в Ізюмі знайшли труп
07:57
Робота саперів на Харківщині: від пошуку мін – до їхнього підриву (відео)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині зняли всі обмеження споживання електроенергії – Укренерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2023 в 10:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі обмеження споживання електроенергії, які були введені у Харківській області через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня, знято.".