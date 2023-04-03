Из-за ремонта пути на Салтовке трамваи будут ходить по-другому

С 9:00 до 17:00 4 апреля будет приостановлено движение трамваев по улице Академика Павлова в Харькове, на участке от проспекта Героев Харькова до въезда Семиградского.

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщают в пресс-службе горсовета.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№6 (часть 1): разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — в-д Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№6 (часть 2): разворотный круг «Южный вокзал» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Плехановская — парк Машиностроителей;

№8 (часть 1): разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — в-д Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№8 (часть 2): разворотный круг «ул. Одесская» — пр. Героев Сталинграда — ул. Морозова — ул. Плехановская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Плехановская — парк Машиностроителей;

№27 (часть 1): разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — в-д Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27 (часть 2): разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Плехановская — парк Машиностроителей.

Движение трамваев по улице Академика Павлова на том же участке также будет приостановлено с 21:30 4 апреля до 5:00 5 апреля, с 21:30 5 апреля до 5:00 6 апреля, с 21:30 6 апреля до 5:00 7 апреля.

В этот период трамваи №8, 27 курсировать не будут.