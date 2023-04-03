Через ремонт колії на Салтівці трамваї ходитимуть по-іншому

З 9:00 до 17:00 4 квітня буде припинено рух трамваїв вулицею Академіка Павлова у Харкові, на ділянці від проспекту Героїв Харкова до в’їзду Семиградського.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомляють у пресслужбі міськради.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6 (частина 1): розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – в-д Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№6 (частина 2): розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників;

№8 (частина 1): розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – в-д Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№8 (частина 2): розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників;

№27 (частина 1): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в-д Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27 (частина 2): розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників.

Рух трамваїв вулицею Академіка Павлова на тій самій ділянці також буде припинено з 21:30 4 квітня до 5:00 5 квітня, з 21:30 5 квітня до 5:00 6 квітня, з 21:30 6 квітня до 5:00 7 квітня.

У цей період трамваї №8, 27 не курсуватимуть.