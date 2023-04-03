Live
  • Понеділок 03.04.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.74
    • 🟢

Через ремонт колії на Салтівці трамваї ходитимуть по-іншому

Суспільство 19:51   03.04.2023
Олена Нагорна
Через ремонт колії на Салтівці трамваї ходитимуть по-іншому

З 9:00 до 17:00 4 квітня буде припинено рух трамваїв вулицею Академіка Павлова у Харкові, на ділянці від проспекту Героїв Харкова до в’їзду Семиградського.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомляють у пресслужбі міськради.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6 (частина 1): розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – в-д Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№6 (частина 2): розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників;

№8 (частина 1): розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – в-д Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№8 (частина 2): розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників;

№27 (частина 1): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в-д Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27 (частина 2): розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників.

Рух трамваїв вулицею Академіка Павлова на тій самій ділянці також буде припинено з 21:30 4 квітня до 5:00 5 квітня, з 21:30 5 квітня до 5:00 6 квітня, з 21:30 6 квітня до 5:00 7 квітня.

У цей період трамваї №8, 27 не курсуватимуть.

Читайте також: У мерії пояснили, навіщо харків’ян опитують у громадському транспорті

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

20:14
За тиждень на Харківщині – троє загиблих і п’ятеро поранених від ворожих мін
19:51
Через ремонт колії на Салтівці трамваї ходитимуть по-іншому
19:19
Ліки за електронними рецептами: у ХОВА розповіли, як бути волонтерам (відео)
18:49
Серед визволених із полону українців – цивільний із села Липці під Харковом
18:25
Вовчанськ, Дворічну та ще десять сіл Харківщини обстріляв ворог – Генштаб

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Через ремонт колії на Салтівці трамваї ходитимуть по-іншому»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 19:51;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:00 до 17:00 4 квітня буде припинено рух трамваїв вулицею Академіка Павлова у Харкові, на ділянці від проспекту Героїв Харкова до в’їзду Семиградського.".