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В Дергачевской громаде создали карту уничтоженного от обстрелов РФ имущества

Общество 14:50   07.04.2023
Виктория Яковенко
В Дергачевской громаде создали карту уничтоженного от обстрелов РФ имущества Фото: Вячеслав Задоренко

В Дергачевской территориальной громаде на Харьковщине создали GIS-карту, на которой обозначено уничтоженное и поврежденное имущество учреждений и предприятий всех форм собственности.

Об этом сообщил глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко. Он также заявил, что к наполнению карты может присоединиться каждый собственник объекта коммерческой деятельности на территории Дергачевщины.

«Если ваше предприятие повреждено или уничтожено – присылайте подтверждающие материалы по электронному адресу: zakorko.oxana@gmail.com», — рассказал Задоренко.

В письме следует указать название организации, адрес и геолокацию предприятия, контактные данные и фото разрушенного объекта.

Информация от предприятий отображается на интерактивной карте после проверки полученных данных.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 14:50;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачевской территориальной громаде на Харьковщине создали GIS-карту, на которой обозначено уничтоженное и поврежденное имущество учреждений и предприятий всех форм собственности.".