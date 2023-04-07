В Дергачевской громаде создали карту уничтоженного от обстрелов РФ имущества
В Дергачевской территориальной громаде на Харьковщине создали GIS-карту, на которой обозначено уничтоженное и поврежденное имущество учреждений и предприятий всех форм собственности.
Об этом сообщил глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко. Он также заявил, что к наполнению карты может присоединиться каждый собственник объекта коммерческой деятельности на территории Дергачевщины.
«Если ваше предприятие повреждено или уничтожено – присылайте подтверждающие материалы по электронному адресу: zakorko.oxana@gmail.com», — рассказал Задоренко.
В письме следует указать название организации, адрес и геолокацию предприятия, контактные данные и фото разрушенного объекта.
Информация от предприятий отображается на интерактивной карте после проверки полученных данных.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачевской территориальной громаде на Харьковщине создали GIS-карту, на которой обозначено уничтоженное и поврежденное имущество учреждений и предприятий всех форм собственности.".