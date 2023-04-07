На Дергачівщині створили мапу знищеного від обстрілів РФ майна

В Дергачівській територіальній громаді на Харківщині створили GIS-мапу, на якій позначено знищене та пошкоджене майно закладів і підприємств усіх форм власності.

Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко. Він також заявив, що до наповнення мапи може долучитися кожен власник об’єкта комерційної діяльності на території Дергачівщини.

«Якщо ваше підприємство пошкоджене або знищене — надсилайте підтверджуючі матеріали на електронну адресу: zakorko.oxana@gmail.com», – розповів Задоренко.

В листі потрібно вказати назву організації, адресу та геолокацію підприємства, контактні дані та фото зруйнованого об’єкта.

Інформація від підприємств буде відображена на інтерактивній мапі після перевірки отриманих даних.

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