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На Дергачівщині створили мапу знищеного від обстрілів РФ майна

Суспільство 14:50   07.04.2023
Вікторія Яковенко
На Дергачівщині створили мапу знищеного від обстрілів РФ майна Фото: Вячеслав Задоренко

В Дергачівській територіальній громаді на Харківщині створили GIS-мапу, на якій позначено знищене та пошкоджене майно закладів і підприємств усіх форм власності.

Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко. Він також заявив, що до наповнення мапи може долучитися кожен власник об’єкта комерційної діяльності на території Дергачівщини.

«Якщо ваше підприємство пошкоджене або знищене — надсилайте підтверджуючі матеріали на електронну адресу: zakorko.oxana@gmail.com», – розповів Задоренко.

В листі потрібно вказати назву організації, адресу та геолокацію підприємства, контактні дані та фото зруйнованого об’єкта.

Інформація від підприємств буде відображена на інтерактивній мапі після перевірки отриманих даних.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 14:50;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Дергачівській територіальній громаді на Харківщині створили GIS-мапу, на якій позначено знищене та пошкоджене майно закладів і підприємств усіх форм власності.".