Наловил рыбы на полмиллиона: браконьер с Харьковщины заплатит штраф в 17 тысяч

Первомайский горрайонный суд Харьковской области назначил наказание браконьеру, который в октябре прошлого года наловил рыбы на более чем 500 тысяч гривен.

По ч. 1 ст. 249 УК Украины он получил штраф в тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 17 тысяч гривен, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«После вступления приговора в законную силу прокуратурой будут приняты все надлежащие меры для взыскания с осужденного ущерба, причиненного государственным интересам, на сумму более полумиллиона гривен», — отметили в прокуратуре.

Напомним, мужчина «рыбачил» на водоеме, расположенном в пределах Картамысского старостинского округа Лозовского района. Браконьер с помощью лодки и четырех лесковых сетей, которые являются запрещенными орудиями лова, не имея разрешения, наловил карасей, карпов и окуней.