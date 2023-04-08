Live
  • Суббота 08.04.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🟢

Наловил рыбы на полмиллиона: браконьер с Харьковщины заплатит штраф в 17 тысяч

Происшествия 09:59   08.04.2023
Елена Нагорная
Наловил рыбы на полмиллиона: браконьер с Харьковщины заплатит штраф в 17 тысяч Фото: Харьковская облпрокуратура

Первомайский горрайонный суд Харьковской области назначил наказание браконьеру, который в октябре прошлого года наловил рыбы на более чем 500 тысяч гривен.

По ч. 1 ст. 249 УК Украины он получил штраф в тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 17 тысяч гривен, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«После вступления приговора в законную силу прокуратурой будут приняты все надлежащие меры для взыскания с осужденного ущерба, причиненного государственным интересам, на сумму более полумиллиона гривен», — отметили в прокуратуре.

Напомним, мужчина «рыбачил» на водоеме, расположенном в пределах Картамысского старостинского округа Лозовского района. Браконьер с помощью лодки и четырех лесковых сетей, которые являются запрещенными орудиями лова, не имея разрешения, наловил карасей, карпов и окуней.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

09:23
На Чугуевщине боец ГСЧС помогал раненым от подрыва на мине и подорвался сам
08:35
Армия РФ била по приграничному селу на Харьковщине, есть погибший — Синегубов
08:18
Полиция Харьковщины задержала 75 потенциальных диверсантов за сутки
07:48
На Купянщине из-за обстрелов горело сельхозпредприятие и разрушен дом — ГСЧС
07:16
Враг обстрелял районы 18 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Наловил рыбы на полмиллиона: браконьер с Харьковщины заплатит штраф в 17 тысяч»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 09:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первомайский горрайонный суд Харьковской области назначил наказание браконьеру, который в октябре прошлого года наловил рыбы на более чем 500 тысяч гривен.".