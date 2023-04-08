Наловил рыбы на полмиллиона: браконьер с Харьковщины заплатит штраф в 17 тысяч
Первомайский горрайонный суд Харьковской области назначил наказание браконьеру, который в октябре прошлого года наловил рыбы на более чем 500 тысяч гривен.
По ч. 1 ст. 249 УК Украины он получил штраф в тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 17 тысяч гривен, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
«После вступления приговора в законную силу прокуратурой будут приняты все надлежащие меры для взыскания с осужденного ущерба, причиненного государственным интересам, на сумму более полумиллиона гривен», — отметили в прокуратуре.
Напомним, мужчина «рыбачил» на водоеме, расположенном в пределах Картамысского старостинского округа Лозовского района. Браконьер с помощью лодки и четырех лесковых сетей, которые являются запрещенными орудиями лова, не имея разрешения, наловил карасей, карпов и окуней.
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 09:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первомайский горрайонный суд Харьковской области назначил наказание браконьеру, который в октябре прошлого года наловил рыбы на более чем 500 тысяч гривен.".