Наловив риби на пів мільйона: браконьєр із Харківщини отримав штраф у 17 тисяч

Первомайський міськрайонний суд Харківської області призначив покарання браконьєру, який у жовтні минулого року наловив риби на понад 500 тисяч гривень.

За ч. 1 ст. 249 КК України він отримав штраф у тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17 тисяч гривень, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Після набрання вироком законної сили прокуратурою буде вжито всіх належних заходів для стягнення із засудженого шкоди, яка заподіяна державним інтересам, на суму понад пів мільйона гривень”, — зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, чоловік “рибалив” на водоймі, розташованій у межах Картамиського старостинського округу Лозівського району. Браконьєр за допомогою човна та чотирьох ліскових сіток, які є забороненими знаряддями лову, не маючи дозволу, наловив карасів, коропів та окунів.