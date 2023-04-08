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Наловив риби на пів мільйона: браконьєр із Харківщини отримав штраф у 17 тисяч

Події 09:59   08.04.2023
Олена Нагорна
Наловив риби на пів мільйона: браконьєр із Харківщини отримав штраф у 17 тисяч

Первомайський міськрайонний суд Харківської області призначив покарання браконьєру, який у жовтні минулого року наловив риби на понад 500 тисяч гривень.

За ч. 1 ст. 249 КК України він отримав штраф у тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17 тисяч гривень, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Після набрання вироком законної сили прокуратурою буде вжито всіх належних заходів для стягнення із засудженого шкоди, яка заподіяна державним інтересам, на суму понад пів мільйона гривень”, — зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, чоловік “рибалив” на водоймі, розташованій у межах Картамиського старостинського округу Лозівського району. Браконьєр за допомогою човна та чотирьох ліскових сіток, які є забороненими знаряддями лову, не маючи дозволу, наловив карасів, коропів та окунів.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 09:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Первомайський міськрайонний суд Харківської області призначив покарання браконьєру, який у жовтні минулого року наловив риби на понад 500 тисяч гривень.".