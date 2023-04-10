Депутат от «ОПЗЖ» на Харьковщине пойдет под суд за коллаборационизм

Прокуратура сообщила, что передала в суд обвинительный акт в отношении депутата из Двуречной.

Депутат Двуречанской громады работала на врага во время оккупации населенного пункта.

«Женщина, которая в 2020 году была избрана депутатом в пгт Двуречная от запрещенной в Украине политической партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», избрала для себя путь работать на представителей РФ. В июле прошлого года во время оккупации поселка женщина заняла должность «исполняющей обязанности главы Двуречанского территориального управления» так называемой «ВГА Купянского района Харьковской области», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Обвинительный акт в отношении женщины отправили в Карловский районный суд Полтавской области. Ее обвиняют в коллаборационной деятельности.