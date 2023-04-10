Live
  • Понеділок 10.04.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🟢

Депутатка від “ОПЗЖ” на Харківщині піде під суд за колабораціонізм

Суспільство 09:32   10.04.2023
Оксана Горун
Депутатка від “ОПЗЖ” на Харківщині піде під суд за колабораціонізм

Прокуратура повідомила, що передала до суду обвинувальний акт щодо депутатки з Дворічної.

Депутатка Дворічанської громади працювала на ворога під час окупації населеного пункту.

“Жінка, яка у 2020 році була обрана депутатом у смт Дворічна від забороненої наразі в Україні політичної партії “Опозиційна платформа — За життя”, обрала для себе шлях працювати на представників РФ. У липні минулого року під час окупації селища жінка обійняла посаду “виконуючої обов‘язки голови Дворічанського територіального управління” так званої “ВЦА Куп‘янського району Харківської області”“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Депутатка від ОПЗЖ колаборантка із Дворічної

Читайте також: СБУ: На Харківщині депутатка від “ОПЗЖ” добровільно співпрацювала з окупантами

Обвинувальний акт щодо жінки відправили до Карлівського районного суду Полтавської області. Її звинувачують у колабораційній діяльності.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

16:00
На Харківщині «бухгалтерка» вела кошторис окупантів – СБУ
12:52
На Харківщині родич чиновника незаконно отримав землю за 200 тис грн
11:43
Судитимуть 9 військових РФ за мародерство у Циркунах: одного з них – обміняли
10:40
Прокуратура вимагає повернути землю в Харкові на 100 млн грн
09:32
Депутатка від “ОПЗЖ” на Харківщині піде під суд за колабораціонізм

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Депутатка від “ОПЗЖ” на Харківщині піде під суд за колабораціонізм»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 09:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура повідомила, що передала до суду обвинувальний акт щодо депутатки з Дворічної".