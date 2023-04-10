Депутатка від “ОПЗЖ” на Харківщині піде під суд за колабораціонізм
Прокуратура повідомила, що передала до суду обвинувальний акт щодо депутатки з Дворічної.
Депутатка Дворічанської громади працювала на ворога під час окупації населеного пункту.
“Жінка, яка у 2020 році була обрана депутатом у смт Дворічна від забороненої наразі в Україні політичної партії “Опозиційна платформа — За життя”, обрала для себе шлях працювати на представників РФ. У липні минулого року під час окупації селища жінка обійняла посаду “виконуючої обов‘язки голови Дворічанського територіального управління” так званої “ВЦА Куп‘янського району Харківської області”“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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Обвинувальний акт щодо жінки відправили до Карлівського районного суду Полтавської області. Її звинувачують у колабораційній діяльності.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 09:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура повідомила, що передала до суду обвинувальний акт щодо депутатки з Дворічної".