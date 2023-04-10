Депутатка від “ОПЗЖ” на Харківщині піде під суд за колабораціонізм

Прокуратура повідомила, що передала до суду обвинувальний акт щодо депутатки з Дворічної.

Депутатка Дворічанської громади працювала на ворога під час окупації населеного пункту.

“Жінка, яка у 2020 році була обрана депутатом у смт Дворічна від забороненої наразі в Україні політичної партії “Опозиційна платформа — За життя”, обрала для себе шлях працювати на представників РФ. У липні минулого року під час окупації селища жінка обійняла посаду “виконуючої обов‘язки голови Дворічанського територіального управління” так званої “ВЦА Куп‘янського району Харківської області”“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Обвинувальний акт щодо жінки відправили до Карлівського районного суду Полтавської області. Її звинувачують у колабораційній діяльності.