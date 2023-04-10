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На Харьковщине лесничий помогал оккупантам ориентироваться на местности

Общество 14:26   10.04.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине лесничий помогал оккупантам ориентироваться на местности Фото: Харьковская областная прокуратура

Во время оккупации села Черкасские Тишки Циркуновской тергромады местный 61-летний лесничий сотрудничал с военными РФ: помогал ориентироваться в лесу, стал «старшим» в селе и публично поддерживал действия врага.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Правоохранители установили, что лесничий добровольно пошел на сотрудничество с представителями так называемой «ДНР» и находившимися в селе российскими военными. Он сопровождал оккупантов в лесу, чтобы те могли лучше ориентироваться в населенном пункте. Мужчина также имел дружеские отношения с врагами и стал «старшим» в селе.

Также обвиняемый передавал оккупантам информацию о наличии у односельчан транспортных средств, добавили правоохранители.

Кроме того, мужчина публично среди односельчан говорил, что поддерживает действия РФ.

Мужчину обвиняют по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УКУ) и по факту признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УКУ).

Лесничего могут посадить за решетку сроком от десяти до двенадцати лет.

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Автор: Виктория Яковенко

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На Харьковщине лесничий помогал оккупантам ориентироваться на местности

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 14:26;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации села Черкасские Тишки Циркуновской тергромады местный 61-летний лесничий сотрудничал с военными РФ: помогал ориентироваться в лесу, стал «старшим» в селе и публично поддерживал действия врага.".