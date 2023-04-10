На Харьковщине лесничий помогал оккупантам ориентироваться на местности

Во время оккупации села Черкасские Тишки Циркуновской тергромады местный 61-летний лесничий сотрудничал с военными РФ: помогал ориентироваться в лесу, стал «старшим» в селе и публично поддерживал действия врага.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Правоохранители установили, что лесничий добровольно пошел на сотрудничество с представителями так называемой «ДНР» и находившимися в селе российскими военными. Он сопровождал оккупантов в лесу, чтобы те могли лучше ориентироваться в населенном пункте. Мужчина также имел дружеские отношения с врагами и стал «старшим» в селе.

Также обвиняемый передавал оккупантам информацию о наличии у односельчан транспортных средств, добавили правоохранители.

Кроме того, мужчина публично среди односельчан говорил, что поддерживает действия РФ.

Мужчину обвиняют по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УКУ) и по факту признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УКУ).

Лесничего могут посадить за решетку сроком от десяти до двенадцати лет.