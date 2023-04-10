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На Харківщині лісничий допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості

Суспільство 14:26   10.04.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині лісничий допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості Фото: Харківська обласна прокуратура

Під час окупації села Черкаські Тишки Циркунівської тергромади місцевий 61-річний лісничий співпрацював з військовими РФ: допомагав орієнтуватися у лісі, став «старшим» у селі та публічно підтримував дії ворога.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Правоохоронці встановили, що лісничий добровільно пішов на співпрацю з представниками так званої «ДНР» та російськими військовими, які перебували у селі. Він супроводжував окупантів у лісі, аби ті могли краще орієнтуватись в населеному пункті. Чоловік також мав дружні стосунки з ворогами, тож став «старшим» у селі.

Також обвинувачений передав окупантам інформацію про наявність у односельчан транспортних засобів, додали правоохоронці.

Крім того, чоловік публічно серед односельчан казав, що підтримує дії РФ.

Чоловіка обвинувачують за фактом пособництва державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 ККУ) та за фактом визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 ККУ).

Лісничого можуть посадити за ґрати від десяти до дванадцяти років.

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Автор: Вікторія Яковенко

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На Харківщині лісничий допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 14:26;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час окупації села Черкаські Тишки Циркунівської тергромади місцевий 61-річний лісничий співпрацював з військовими РФ: допомагав орієнтуватися у лісі, став «старшим» у селі та публічно підтримував дії ворога.".