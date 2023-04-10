На Харківщині лісничий допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості
Під час окупації села Черкаські Тишки Циркунівської тергромади місцевий 61-річний лісничий співпрацював з військовими РФ: допомагав орієнтуватися у лісі, став «старшим» у селі та публічно підтримував дії ворога.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Правоохоронці встановили, що лісничий добровільно пішов на співпрацю з представниками так званої «ДНР» та російськими військовими, які перебували у селі. Він супроводжував окупантів у лісі, аби ті могли краще орієнтуватись в населеному пункті. Чоловік також мав дружні стосунки з ворогами, тож став «старшим» у селі.
Також обвинувачений передав окупантам інформацію про наявність у односельчан транспортних засобів, додали правоохоронці.
Крім того, чоловік публічно серед односельчан казав, що підтримує дії РФ.
Чоловіка обвинувачують за фактом пособництва державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 ККУ) та за фактом визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 ККУ).
Лісничого можуть посадити за ґрати від десяти до дванадцяти років.
Читайте також: Депутатка від “ОПЗЖ” на Харківщині піде під суд за колабораціонізм
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині лісничий допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 14:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час окупації села Черкаські Тишки Циркунівської тергромади місцевий 61-річний лісничий співпрацював з військовими РФ: допомагав орієнтуватися у лісі, став «старшим» у селі та публічно підтримував дії ворога.".