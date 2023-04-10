На Харківщині лісничий допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості

Під час окупації села Черкаські Тишки Циркунівської тергромади місцевий 61-річний лісничий співпрацював з військовими РФ: допомагав орієнтуватися у лісі, став «старшим» у селі та публічно підтримував дії ворога.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Правоохоронці встановили, що лісничий добровільно пішов на співпрацю з представниками так званої «ДНР» та російськими військовими, які перебували у селі. Він супроводжував окупантів у лісі, аби ті могли краще орієнтуватись в населеному пункті. Чоловік також мав дружні стосунки з ворогами, тож став «старшим» у селі.

Також обвинувачений передав окупантам інформацію про наявність у односельчан транспортних засобів, додали правоохоронці.

Крім того, чоловік публічно серед односельчан казав, що підтримує дії РФ.

Чоловіка обвинувачують за фактом пособництва державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 ККУ) та за фактом визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 ККУ).

Лісничого можуть посадити за ґрати від десяти до дванадцяти років.