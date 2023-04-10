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На Харьковщине родственник чиновника незаконно получил землю на 200 тыс грн

Общество 12:52   10.04.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине родственник чиновника незаконно получил землю на 200 тыс грн Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области будут судить экс-начальника отдела земельных ресурсов, который незаконно передал своему племяннику землю.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Правоохранители установили, что чиновник выдал незаконное заключение, на основании которого его племянник бесплатно получил земельный участок.

При этом экс-начальник знал, что земельный участок частично расположен на землях ГП «Змиевское лесное хозяйство» и не подлежит передаче в частную собственность. Однако мужчина, нарушил действующее законодательство, подписал и заверил печатью документы, злоупотребляя  полномочиями, добавили правоохранители.

Стоимость незаконно отданного земельного участка составляет около 200 тысяч гривен, рассказали в прокуратуре.

Чиновник обвиняется по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УКУ).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, со штрафом от 500 до 1 тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 12:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области будут судить экс-начальника отдела земельных ресурсов, который незаконно передал своему племяннику землю.".