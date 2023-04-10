На Харківщині родич чиновника незаконно отримав землю за 200 тис грн

У Харківській області судитимуть ексначальника відділу земельних ресурсів, який незаконно передав своєму племіннику земельну ділянку.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Правоохоронці встановили, що чиновник видав незаконний висновок, на підставі якого його племінник безоплатно отримав землю.

При цьому ексначальник знав про те, що земельна ділянка частково розташована на землях ДП «Зміївське лісове господарство» та не підлягає передачі у приватну власність. Проте службовець, порушив чинне законодавство, підписав та завірив печаткою документи, зловживаючи наданими повноваженнями, додали правоохоронці.

Вартість незаконно відданої земельної ділянки складає майже 200 тисяч гривень, розповіли у прокуратурі.

Чиновник обвинувачується за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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