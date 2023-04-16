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В Харькове 62-летняя женщина погибла в пожаре в многоэтажке – ГСЧС

Происшествия 09:06   16.04.2023
Оксана Якушко
В Харькове 62-летняя женщина погибла в пожаре в многоэтажке – ГСЧС Головне управління ДСНС України у Харківській області

В течение суток с 15 по 16 апреля 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 22 раза выезжали на вызовы, из которых 10 – на ликвидацию пожаров; 1 – на проверку мест попадания вражеских снарядов, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожаров, вызванных вражескими обстрелами, не зафиксировали.

В 05:41 спасатели ГСЧС тушили огонь на улице Грозненской, 36. На 7-м этаже 16-этажного жилого дома горела одна из квартир. Во время разведки пожара спасатели нашли тело погибшей 62-летней хозяйки горящего дома. Площадь горения составила 10 м2. Через час огонь потушили. Причину возгорания устанавливают.

В 01:29 возник пожар в квартире на 2 этаже жилой четырехэтажки на ул. Весенней, 39, а в поселке Великий Бурлук. Площадь возгорания составила 54 м2. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали семь жителей дома на свежий воздух. Огонь ликвидировали в 02:51. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Спасатели из Купянска выезжали на проверку места вражеского обстрела в село Петропавловка, где оккупанты обстрелами повредили 2 частных дома, дворовые застройки, автомобили и трактор. Пострадавших нет.

Пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 196 единиц взрывоопасных предметов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 апреля 2023 в 09:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток с 15 по 16 апреля 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 22 раза выезжали на вызовы, из которых 10 – на ликвидацию пожаров; 1 – на проверку мест попадания вражеских снарядов, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".