В Харькове 62-летняя женщина погибла в пожаре в многоэтажке – ГСЧС

В течение суток с 15 по 16 апреля 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 22 раза выезжали на вызовы, из которых 10 – на ликвидацию пожаров; 1 – на проверку мест попадания вражеских снарядов, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожаров, вызванных вражескими обстрелами, не зафиксировали.

В 05:41 спасатели ГСЧС тушили огонь на улице Грозненской, 36. На 7-м этаже 16-этажного жилого дома горела одна из квартир. Во время разведки пожара спасатели нашли тело погибшей 62-летней хозяйки горящего дома. Площадь горения составила 10 м2. Через час огонь потушили. Причину возгорания устанавливают.

В 01:29 возник пожар в квартире на 2 этаже жилой четырехэтажки на ул. Весенней, 39, а в поселке Великий Бурлук. Площадь возгорания составила 54 м2. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали семь жителей дома на свежий воздух. Огонь ликвидировали в 02:51. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Спасатели из Купянска выезжали на проверку места вражеского обстрела в село Петропавловка, где оккупанты обстрелами повредили 2 частных дома, дворовые застройки, автомобили и трактор. Пострадавших нет.

Пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 196 единиц взрывоопасных предметов.