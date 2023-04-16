У Харкові 62-річна жінка загинула в пожежі в багатоповерхівці – ДСНС

Протягом доби з 15 по 16 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 22 рази виїжджали на виклики, з яких 10 – на ліквідацію пожеж; 1 – на перевірку місць влучення ворожих снарядів, повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Пожеж, викликаних ворожими обстрілами, не зафіксували.

О 05:41 рятувальники ДСНС гасили вогонь на вулиці Грозненській, 36. На 7 поверсі 16-поверхового житлового будинку горіла одна з квартир. Під час розвідки пожежі рятувальники знайшли тіло загиблої 62-річної господині будинку, що горів. Площа горіння становила 10 м2. За годину вогонь загасили. Причину займання встановлюють.

О 01:29 виникла пожежа у квартирі на 2 поверсі житлової чотириповерхівки на вул. Весняної, 39, а у селищі Великий Бурлук. Площа загоряння становила 54 м2. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали 7 мешканців будинку на свіже повітря. Вогонь ліквідували о 02:51. За попередніми даними, причиною пожежі могло стати необережне поводження з вогнем.

Рятувальники з Куп’янська виїжджали на перевірку місця ворожого обстрілу до села Петропавлівка. Там окупанти обстріляли та пошкодили 2 приватні будинки, дворові забудови, автомобілі та трактор. Постраждалих немає.

Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 196 одиниць вибухонебезпечних предметів.