В Харьковской области на Пасху мужчина и женщина сгорели в собственном доме
Пожар произошел в частном доме села Подолы на Купянщине, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
Пожар произошел в 6 утра 16 апреля в селе Подолы Купянского района. Когда приехали пожарные, огонь охватил жилой дом площадью 90 м².
Во время разведки пожара спасатели обнаружили тела двух погибших: 75-летнего мужчину и 73-летнюю женщину.
Через 3,5 часа спасатели полностью потушили огонь. Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2023 в 11:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар произошел в частном доме села Подолы на Купянщине, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".