В Харьковской области на Пасху мужчина и женщина сгорели в собственном доме

Пожар произошел в частном доме села Подолы на Купянщине, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Пожар произошел в 6 утра 16 апреля в селе Подолы Купянского района. Когда приехали пожарные, огонь охватил жилой дом площадью 90 м².

Во время разведки пожара спасатели обнаружили тела двух погибших: 75-летнего мужчину и 73-летнюю женщину.

Через 3,5 часа спасатели полностью потушили огонь. Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.