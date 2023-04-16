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В Харьковской области на Пасху мужчина и женщина сгорели в собственном доме

Происшествия 11:23   16.04.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области на Пасху мужчина и женщина сгорели в собственном доме

Пожар произошел в частном доме села Подолы на Купянщине, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Пожар произошел в 6 утра 16 апреля в селе Подолы Купянского района. Когда приехали пожарные, огонь охватил жилой дом площадью 90 м².

 

Во время разведки пожара спасатели обнаружили тела двух погибших: 75-летнего мужчину и 73-летнюю женщину.

Через 3,5 часа спасатели полностью потушили огонь. Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 апреля 2023 в 11:23;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар произошел в частном доме села Подолы на Купянщине, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".