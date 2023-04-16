На Харківщині чоловік і жінка згоріли у власному будинку на Великдень
Пожежа сталася у приватному будинку села Подоли на Куп’янщині, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Пожежа сталася о 6 ранку 16 квітня у селі Подоли Куп’янського району. Коли приїхали пожежники, вогонь охопив житловий будинок площею 90 кв.
Під час розвідки пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих: 75-річного чоловіка та 73-річну жінку.
За 3,5 години рятувальники повністю загасили вогонь. Причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2023 в 11:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася у приватному будинку села Подоли на Куп’янщині, повідомляє ДСНС у Харківській області.".