Из российского плена вернулся защитник с Харьковщины
Фото: Близнюковская громада
На Пасху 130 украинцев вернулись из плена домой, среди них — военный из села Алисовка Близнюковской тергромады.
Об этом сообщили на Facebook-странице Близнюковской громады.
«Отличные новости! В светлый праздник Пасхи во время вчерашнего большого обмена пленными домой вернулся житель села Алисовки Сергей Пугасий», — говорится в сообщении.
В плену Сергей Пугасий находился с 22 февраля.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 11:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Пасху 130 украинцев вернулись из плена домой, среди них — военный из села Алисовка Близнюковской тергромады.".