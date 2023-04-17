Из российского плена вернулся защитник с Харьковщины

На Пасху 130 украинцев вернулись из плена домой, среди них — военный из села Алисовка Близнюковской тергромады.

Об этом сообщили на Facebook-странице Близнюковской громады.

«Отличные новости! В светлый праздник Пасхи во время вчерашнего большого обмена пленными домой вернулся житель села Алисовки Сергей Пугасий», — говорится в сообщении.

В плену Сергей Пугасий находился с 22 февраля.

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