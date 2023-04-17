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Из российского плена вернулся защитник с Харьковщины

Общество 11:21   17.04.2023
Виктория Яковенко
Из российского плена вернулся защитник с Харьковщины Фото: Близнюковская громада

На Пасху 130 украинцев вернулись из плена домой, среди них — военный из села Алисовка Близнюковской тергромады.

Об этом сообщили на Facebook-странице Близнюковской громады.

«Отличные новости! В светлый праздник Пасхи во время вчерашнего большого обмена пленными домой вернулся житель села Алисовки Сергей Пугасий», — говорится в сообщении.

В плену Сергей Пугасий находился с 22 февраля.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 11:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Пасху 130 украинцев вернулись из плена домой, среди них — военный из села Алисовка Близнюковской тергромады.".