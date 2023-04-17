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З російського полону повернувся захисник з Харківщини

Суспільство 11:21   17.04.2023
Вікторія Яковенко
З російського полону повернувся захисник з Харківщини Фото: Близнюківська громада

На Великдень 130 українців з полону повернулися додому, серед них – військовий з села Алісівка Близнюківської тергромади.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Близнюківської громади.

«Чудові новини! У світле свято Великодня, під час вчорашнього великого обміну полоненими, додому повернувся житель села Алісівки Сергій Пугасій», – йдеться у повідомленні.

У полоні Сергій Пугасій перебував з 22 лютого.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 11:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Великдень 130 українців з полону повернулися додому, серед них – військовий з села Алісівка Близнюківської тергромади.".