Словакия завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29 — CNN

Министр обороны Словакии Ярослав Надь 17 апреля заявил о том, что страна передала Украине 13 боевых самолетов МиГ-29.

«Эта передача была осуществлена наземным транспортом в целях обеспечения высочайшего уровня безопасности, — заявил Надь в своем официальном аккаунте в facebook, передает CNN. — Огромное спасибо всем силам, участвовавшим в этой важной и сложной логистической операции».

О передаче четырех МиГов в Словакии заявили еще в марте. Их доставили украинские пилоты, которые специально с этой целью посетили Словакию. Еще девять самолетов, по информации министра, отправили по суше.

Надь заявил, что МиГ-29 окажут существенную поддержку Украине в ее защите от военной агрессии РФ.