Словакия завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29 — CNN
Фото: Sita
Министр обороны Словакии Ярослав Надь 17 апреля заявил о том, что страна передала Украине 13 боевых самолетов МиГ-29.
«Эта передача была осуществлена наземным транспортом в целях обеспечения высочайшего уровня безопасности, — заявил Надь в своем официальном аккаунте в facebook, передает CNN. — Огромное спасибо всем силам, участвовавшим в этой важной и сложной логистической операции».
О передаче четырех МиГов в Словакии заявили еще в марте. Их доставили украинские пилоты, которые специально с этой целью посетили Словакию. Еще девять самолетов, по информации министра, отправили по суше.
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Надь заявил, что МиГ-29 окажут существенную поддержку Украине в ее защите от военной агрессии РФ.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 11:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр обороны Словакии Ярослав Надь 17 апреля заявил о том, что страна передала Украине 13 боевых самолетов МиГ-29".