Словаччина завершила передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29 – CNN
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь 17 квітня заявив, що країна передала Україні 13 бойових літаків МіГ-29.
“Ця передача була здійснена наземним транспортом з метою забезпечення найвищого рівня безпеки, – заявив Надь у своєму офіційному акаунті у фейсбуці, передає CNN. – Дуже дякую всім силам, які брали участь у цій важливій і складній логістичній операції”.
Про передачу чотирьох МіГів у Словаччині заявили ще в березні. Їх доправили українські пілоти, які спеціально із цією метою відвідали Словаччину. Ще дев’ять літаків, за інформацією міністра, відправили суходолом.
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Надь заявив, що МіГ-29 нададуть суттєву підтримку Україні в її захисті від військової агресії РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 11:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь 17 квітня заявив, що країна передала Україні 13 бойових літаків МіГ-29.".