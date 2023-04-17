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Словаччина завершила передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29 – CNN

Світ 11:17   17.04.2023
Оксана Горун
Словаччина завершила передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29 – CNN

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь 17 квітня заявив, що країна передала Україні 13 бойових літаків МіГ-29.

“Ця передача була здійснена наземним транспортом з метою забезпечення найвищого рівня безпеки, – заявив Надь у своєму офіційному акаунті у фейсбуці, передає CNN. – Дуже дякую всім силам, які брали участь у цій важливій і складній логістичній операції”.

Про передачу чотирьох МіГів у Словаччині заявили ще в березні. Їх доправили українські пілоти, які спеціально із цією метою відвідали Словаччину. Ще дев’ять літаків, за інформацією міністра, відправили суходолом.

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Надь заявив, що МіГ-29 нададуть суттєву підтримку Україні в її захисті від військової агресії РФ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 11:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь 17 квітня заявив, що країна передала Україні 13 бойових літаків МіГ-29.".