Словаччина завершила передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29 – CNN

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь 17 квітня заявив, що країна передала Україні 13 бойових літаків МіГ-29.

“Ця передача була здійснена наземним транспортом з метою забезпечення найвищого рівня безпеки, – заявив Надь у своєму офіційному акаунті у фейсбуці, передає CNN. – Дуже дякую всім силам, які брали участь у цій важливій і складній логістичній операції”.

Про передачу чотирьох МіГів у Словаччині заявили ще в березні. Їх доправили українські пілоти, які спеціально із цією метою відвідали Словаччину. Ще дев’ять літаків, за інформацією міністра, відправили суходолом.

Надь заявив, що МіГ-29 нададуть суттєву підтримку Україні в її захисті від військової агресії РФ.