В Харьковской области женщина подорвалась на мине «Лепесток»
Очередной несчастный случай произошел в городе Балаклея из-за противопехотной мины «Лепесток», сообщили в ГСЧС.
18 апреля в центре города Балаклея женщина наступила противопехотную мину «Лепесток».
«Эта мина предназначена, чтобы калечить людей. Она гарантированно травмирует нижние конечности. Именно такие травмы получили пострадавшая женщина. С диагнозом «рваная рана левой стопы» ее госпитализировали», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 17:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной несчастный случай произошел в городе Балаклея из-за противопехотной мины «Лепесток», сообщили в ГСЧС.".