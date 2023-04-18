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В Харьковской области женщина подорвалась на мине «Лепесток»

Происшествия 17:23   18.04.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области женщина подорвалась на мине «Лепесток»

Очередной несчастный случай произошел в городе Балаклея из-за противопехотной мины «Лепесток», сообщили в ГСЧС.

18 апреля в центре города Балаклея женщина наступила противопехотную мину «Лепесток».

«Эта мина предназначена, чтобы калечить людей. Она гарантированно травмирует нижние конечности. Именно такие травмы получили пострадавшая женщина. С диагнозом «рваная рана левой стопы» ее госпитализировали», — говорится в сообщении.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 17:23;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной несчастный случай произошел в городе Балаклея из-за противопехотной мины «Лепесток», сообщили в ГСЧС.".