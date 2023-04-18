В Харьковской области женщина подорвалась на мине «Лепесток»

Очередной несчастный случай произошел в городе Балаклея из-за противопехотной мины «Лепесток», сообщили в ГСЧС.

18 апреля в центре города Балаклея женщина наступила противопехотную мину «Лепесток».

«Эта мина предназначена, чтобы калечить людей. Она гарантированно травмирует нижние конечности. Именно такие травмы получили пострадавшая женщина. С диагнозом «рваная рана левой стопы» ее госпитализировали», — говорится в сообщении.