На Харківщині жінка підірвалася на міні «Пелюстка»
Черговий нещасний випадок стався у місті Балаклія через протипіхотну міну «Пелюстка», повідомили у ДСНС.
18 квітня у центрі місті Балаклія жінка наступила протипіхотну міну «Пелюстка».
«Ця міна призначена, щоб калічити людей. Вона гарантовано травмує нижні кінцівки. Саме такі травми отримали постраждала жінка. З діагнозом «рвана рана лівої стопи» її ушпиталили», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 17:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Черговий нещасний випадок стався у місті Балаклія через протипіхотну міну «Пелюстка», повідомили у ДСНС.".