На Харківщині жінка підірвалася на міні «Пелюстка»

Черговий нещасний випадок стався у місті Балаклія через протипіхотну міну «Пелюстка», повідомили у ДСНС.

18 квітня у центрі місті Балаклія жінка наступила протипіхотну міну «Пелюстка».

«Ця міна призначена, щоб калічити людей. Вона гарантовано травмує нижні кінцівки. Саме такі травми отримали постраждала жінка. З діагнозом «рвана рана лівої стопи» її ушпиталили», – йдеться у повідомленні.