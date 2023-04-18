Live
  • Вівторок 18.04.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.14
    • 🟢

На Харківщині жінка підірвалася на міні «Пелюстка»

Події 17:23   18.04.2023
Оксана Якушко
На Харківщині жінка підірвалася на міні «Пелюстка»

Черговий нещасний випадок стався у місті Балаклія через протипіхотну міну «Пелюстка», повідомили у ДСНС.

18 квітня у центрі місті Балаклія жінка наступила протипіхотну міну «Пелюстка».

«Ця міна призначена, щоб калічити людей. Вона гарантовано травмує нижні кінцівки. Саме такі травми отримали постраждала жінка. З діагнозом «рвана рана лівої стопи» її ушпиталили», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Харківщині енергетик і продавчиня підірвалися сьогодні на мінах

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

15:42
Армія РФ обстріляла Куп’янщину: є 18-річна постраждала
15:21
В Харківській області знайшли труп невідомого чоловіка
15:00
Зеленського просять присвоїти загиблому поліціянту з Харківщини звання Героя
12:54
«Ми готові до цього», – Терехов про можливу примусову евакуацію на Харківщині
12:20
У повітряному просторі однієї з громад Харківщини літатиме безпілотник

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині жінка підірвалася на міні «Пелюстка»»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 17:23;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Черговий нещасний випадок стався у місті Балаклія через протипіхотну міну «Пелюстка», повідомили у ДСНС.".