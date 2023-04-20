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В Харьковской области из-за взрыва газа погиб мужчина

Происшествия 07:58   20.04.2023
Оксана Горун
В Харьковской области из-за взрыва газа погиб мужчина

Газ взорвался около 16:00 19 апреля в доме в поселке Сахновщина Харьковской области, на месте начался пожар.

«В 16:00 в поселке Сахновщина в результате взрыва газовоздушной смеси возник пожар в частном доме, где находился 65-летний хозяин, который погиб», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь охватил 80 квадратных метров площади. Тушили пожар восемь спасателей, задействовав три единицы техники.

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«Во время разбора завалов спасатели нашли тело погибшего. В 16:20 произошла локализация пожара, в 18:10 — его ликвидация», — сообщили в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 07:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Газ взорвался около 16:00 19 апреля в доме в поселке Сахновщина Харьковской области, на месте начался пожар".