В Харьковской области из-за взрыва газа погиб мужчина
Газ взорвался около 16:00 19 апреля в доме в поселке Сахновщина Харьковской области, на месте начался пожар.
«В 16:00 в поселке Сахновщина в результате взрыва газовоздушной смеси возник пожар в частном доме, где находился 65-летний хозяин, который погиб», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Огонь охватил 80 квадратных метров площади. Тушили пожар восемь спасателей, задействовав три единицы техники.
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«Во время разбора завалов спасатели нашли тело погибшего. В 16:20 произошла локализация пожара, в 18:10 — его ликвидация», — сообщили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 07:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Газ взорвался около 16:00 19 апреля в доме в поселке Сахновщина Харьковской области, на месте начался пожар".