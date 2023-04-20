В Харьковской области из-за взрыва газа погиб мужчина

Газ взорвался около 16:00 19 апреля в доме в поселке Сахновщина Харьковской области, на месте начался пожар.

«В 16:00 в поселке Сахновщина в результате взрыва газовоздушной смеси возник пожар в частном доме, где находился 65-летний хозяин, который погиб», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь охватил 80 квадратных метров площади. Тушили пожар восемь спасателей, задействовав три единицы техники.

«Во время разбора завалов спасатели нашли тело погибшего. В 16:20 произошла локализация пожара, в 18:10 — его ликвидация», — сообщили в ГСЧС.