У Харківській області через вибух газу загинув чоловік
Газ вибухнув близько 16:00 19 квітня у будинку в селищі Сахновщина в Харківській області, на місці почалася пожежа.
“О 16:00 у селищі Сахновщина внаслідок вибуху газоповітряної суміші виникла пожежа у приватному будинку, де знаходився 65-річний господар, який загинув”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Вогонь охопив 80 квадратних метрів площі. Гасили пожежу вісім рятувальників, задіявши три одиниці техніки.
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“Під час розбору завалів рятувальники знайшли тіло загиблого. О 16:20 відбулася локалізація пожежі, о 18:10 – її ліквідація”, – повідомили у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 07:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Газ вибухнув близько 16:00 19 квітня у будинку в селищі Сахновщина в Харківській області, на місці почалася пожежа".