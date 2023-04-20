У Харківській області через вибух газу загинув чоловік

Газ вибухнув близько 16:00 19 квітня у будинку в селищі Сахновщина в Харківській області, на місці почалася пожежа.

“О 16:00 у селищі Сахновщина внаслідок вибуху газоповітряної суміші виникла пожежа у приватному будинку, де знаходився 65-річний господар, який загинув”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь охопив 80 квадратних метрів площі. Гасили пожежу вісім рятувальників, задіявши три одиниці техніки.

“Під час розбору завалів рятувальники знайшли тіло загиблого. О 16:20 відбулася локалізація пожежі, о 18:10 – її ліквідація”, – повідомили у ДСНС.