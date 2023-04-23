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Пожар на АЗС в Харькове расследуют как «диверсию»: полиция ищет виновного

Происшествия 15:04   23.04.2023
Елена Нагорная
Пожар на АЗС в Харькове расследуют как «диверсию»: полиция ищет виновного Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Правоохранители открыли уголовное производство по факту пожара на автозаправочной станции «УкрГазВидобування» в Новобаварском районе Харькова, который произошел вечером 22 апреля.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Пострадавших нет. Полиция устанавливает лицо, причастное к совершению преступления», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 113 (диверсия) УКУ.

Ранее в облуправлении ГСЧС рассказали, что потушили пожар на АЗС на улице Баварской в Харькове, возникший после 22-х часов — во время того, как россияне били ракетами по городу и области. Предварительно, возгорание не связано с вражеским обстрелом.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 15:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители открыли уголовное производство по факту пожара на автозаправочной станции «УкрГазВидобування» в Новобаварском районе Харькова, который произошел вечером 22 апреля.".