Пожар на АЗС в Харькове расследуют как «диверсию»: полиция ищет виновного

Правоохранители открыли уголовное производство по факту пожара на автозаправочной станции «УкрГазВидобування» в Новобаварском районе Харькова, который произошел вечером 22 апреля.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Пострадавших нет. Полиция устанавливает лицо, причастное к совершению преступления», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 113 (диверсия) УКУ.

Ранее в облуправлении ГСЧС рассказали, что потушили пожар на АЗС на улице Баварской в Харькове, возникший после 22-х часов — во время того, как россияне били ракетами по городу и области. Предварительно, возгорание не связано с вражеским обстрелом.