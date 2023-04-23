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Пожежу на АЗС у Харкові розслідують як “диверсію”: поліція шукає винного

Події 15:04   23.04.2023
Елена Нагорная
Пожежу на АЗС у Харкові розслідують як “диверсію”: поліція шукає винного

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі на автозаправній станції «УкрГазВидобування» в Новобаварському районі Харкова, що сталася ввечері 22 квітня.

“На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Постраждалих немає. Поліція встановлює особу, причетну до скоєння злочину”, – розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 113 (диверсія) ККУ.

Раніше в облуправлінні ДСНС розповіли, що загасили пожежу на АЗС на вулиці Баварській у Харкові, що виникла після 22-ї години – під час того, як росіяни били ракетами С-300 по місту та області. Попередньо, займання не пов’язане з ворожим обстрілом.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2023 в 15:04;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі на автозаправній станції «УкрГазВидобування» в Новобаварському районі Харкова, що сталася ввечері 22 квітня.".