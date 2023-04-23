В харьковском экопарке заявили о весеннем беби-буме (видео)
У приматов, которые ранее обитали в экопарке под Харьковом, появилось потомство.
Об этом сообщил основатель ландшафтного парка Александр Фельдман.
Он рассказал, что сейчас сотрудники объезжают места временного содержания животных, которых в дальнейшем планируют вернуть в экопарк.
«Показываем беби-бум. Рождаются дети, рождаются животные. Всех вернем в Харьков», — говорит Фельдман.
Видео: Facebook харьковского экопарка
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Напомним, в экопарке 1 июня анонсировали открытие первой локации «Долина альпак». В середине марта харьковчан и гостей города призывали не посещать ландшафтный парк этой весной, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 14:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У приматов, которые ранее обитали в экопарке под Харьковом, появилось потомство.".