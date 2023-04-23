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В харьковском экопарке заявили о весеннем беби-буме (видео)

Общество 14:30   23.04.2023
Елена Нагорная
В харьковском экопарке заявили о весеннем беби-буме (видео)

У приматов, которые ранее обитали в экопарке под Харьковом, появилось потомство.

Об этом сообщил основатель ландшафтного парка Александр Фельдман.

Он рассказал, что сейчас сотрудники объезжают места временного содержания животных, которых в дальнейшем планируют вернуть в экопарк.

«Показываем беби-бум. Рождаются дети, рождаются животные. Всех вернем в Харьков», — говорит Фельдман.

Видео: Facebook харьковского экопарка

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Напомним, в экопарке 1 июня анонсировали открытие первой локации «Долина альпак». В середине марта харьковчан и гостей города призывали не посещать ландшафтный парк этой весной, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 14:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У приматов, которые ранее обитали в экопарке под Харьковом, появилось потомство.".