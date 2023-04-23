В харьковском экопарке заявили о весеннем беби-буме (видео)

У приматов, которые ранее обитали в экопарке под Харьковом, появилось потомство.

Об этом сообщил основатель ландшафтного парка Александр Фельдман.

Он рассказал, что сейчас сотрудники объезжают места временного содержания животных, которых в дальнейшем планируют вернуть в экопарк.

«Показываем беби-бум. Рождаются дети, рождаются животные. Всех вернем в Харьков», — говорит Фельдман.

Видео: Facebook харьковского экопарка

Напомним, в экопарке 1 июня анонсировали открытие первой локации «Долина альпак». В середине марта харьковчан и гостей города призывали не посещать ландшафтный парк этой весной, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.