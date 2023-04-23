У харківському екопарку заявили про весняний бебі-бум (відео)

У приматів, які раніше мешкали в екопарку під Харковом, з’явилося потомство.

Про це повідомив засновник ландшафтного парку Олександр Фельдман.

Він розповів, що зараз працівники об’їжджають місця тимчасового утримання тварин, яких надалі планують повернути в екопарк.

“Показуємо бебі-бум. Народжуються діти, народжуються тварини. Усіх повернемо в Харків”, – каже Фельдман.

Відео: Facebook харківського екопарку

Нагадаємо, в екопарку 1 червня анонсували відкриття першої локації “Долина альпак”. У середині березня харків’ян та гостей міста закликали не відвідувати ландшафтний парк цієї весни, оскільки його територія потребує масштабних робіт з розмінування.