У харківському екопарку заявили про весняний бебі-бум (відео)
У приматів, які раніше мешкали в екопарку під Харковом, з’явилося потомство.
Про це повідомив засновник ландшафтного парку Олександр Фельдман.
Він розповів, що зараз працівники об’їжджають місця тимчасового утримання тварин, яких надалі планують повернути в екопарк.
“Показуємо бебі-бум. Народжуються діти, народжуються тварини. Усіх повернемо в Харків”, – каже Фельдман.
Відео: Facebook харківського екопарку
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Нагадаємо, в екопарку 1 червня анонсували відкриття першої локації “Долина альпак”. У середині березня харків’ян та гостей міста закликали не відвідувати ландшафтний парк цієї весни, оскільки його територія потребує масштабних робіт з розмінування.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2023 в 14:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У приматів, які раніше мешкали в екопарку під Харковом, з’явилося потомство.".