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У харківському екопарку заявили про весняний бебі-бум (відео)

Суспільство 14:30   23.04.2023
Олена Нагорна
У харківському екопарку заявили про весняний бебі-бум (відео)

У приматів, які раніше мешкали в екопарку під Харковом, з’явилося потомство.

Про це повідомив засновник ландшафтного парку Олександр Фельдман.

Він розповів, що зараз працівники об’їжджають місця тимчасового утримання тварин, яких надалі планують повернути в екопарк.

“Показуємо бебі-бум. Народжуються діти, народжуються тварини. Усіх повернемо в Харків”, – каже Фельдман.

Відео: Facebook харківського екопарку

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Нагадаємо, в екопарку 1 червня анонсували відкриття першої локації “Долина альпак”. У середині березня харків’ян та гостей міста закликали не відвідувати ландшафтний парк цієї весни, оскільки його територія потребує масштабних робіт з розмінування.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2023 в 14:30;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У приматів, які раніше мешкали в екопарку під Харковом, з’явилося потомство.".