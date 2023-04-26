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На въезде в Казачью Лопань попал под обстрел волонтерский автобус с 36 людьми

Происшествия 22:47   26.04.2023
Елена Нагорная
На въезде в Казачью Лопань попал под обстрел волонтерский автобус с 36 людьми Фото: Евгений Каплин для «Суспільне Харків»

26 апреля на въезде в поселок Казачья Лопань Харьковской области попал под вражеский артиллерийский обстрел социальный автобус гуманитарной миссии «Пролиска». В нем были жители приграничного населенного пункта, возвращавшиеся из Харькова. Раненых или погибших нет.

Об этом руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин рассказал «Суспільне Харків».

По его словам, все происходило около 14:00.

«На въезде в Казачью Лопань наш автобус попал под артиллерийский обстрел с территории РФ. Один из патронов взорвался в 30 метрах от автобуса. К счастью, никто из 36 человек не пострадал, но осколок снаряда повредил стекло автобуса и взрывной волной выбито одно стекло», — рассказал он.

Каплин пояснил, что речь идет о социальном автобусе гуманитарной миссии. Это один из 67 маршрутов в семи областях Украины, которые перевозят людей с прифронтовых и деоккупированных территорий, где нет инфраструктуры, в населенные пункты с услугами и сервисами.

Это был третий случай с начала года, когда персонал, транспорт или помещения волонтеров миссии «Пролиска» попадают под российский обстрел. Первые два случая были в Часовом Яру в Донецкой области.

Несмотря на обстрел от маршрута отказываться не планируют, отметил Каплин.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 22:47;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 апреля на въезде в поселок Казачья Лопань Харьковской области попал под вражеский артиллерийский обстрел социальный автобус гуманитарной миссии «Пролиска». В нем были жители приграничного населенного пункта, возвращавшиеся из Харькова. Раненых или погибших нет.".