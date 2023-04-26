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На в’їзді в Козачу Лопань потрапив під обстріл соціальний автобус із 36 людьми

Події 22:47   26.04.2023
Олена Нагорна
На в’їзді в Козачу Лопань потрапив під обстріл соціальний автобус із 36 людьми Фото: Євген Каплін для “Суспільне Харків”

26 квітня на в’їзді в селище Козача Лопань Харківської області потрапив під ворожий артилерійський обстріл соціальний автобус гуманітарної місії “Проліска”. У ньому були мешканці прикордонного населеного пункту, які поверталися з Харкова. Поранених чи загиблих немає.

Про це керівник гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін розповів “Суспільне Харків”.

“На в’їзді до Козачої Лопані наш автобус потрапив під артилерійський обстріл з території РФ. Один з набоїв вибухнув в 30 метрах від автобуса. На щастя, ніхто з 36 людей не постраждав, але уламок снаряда пошкодив скло автобуса і вибуховою хвилею вибито одне скло”, — розказав він.

Каплін пояснив, що йдеться про соціальний автобус гуманітарної місії. Це один із 67 маршрутів в семи областях України, які перевозять людей з прифронтових та деокупованих територій, де немає інфраструктури, в населені пункти з послугами та сервісами.

Це був третій випадок з початку року, коли персонал, транспорт або приміщення волонтерів місії “Проліска” потрапляють під російський обстріл. Перші два випадки були у Часовому Ярі на Донеччині.

Попри обстріл від маршруту відмовлятися не планують, зазначив Каплін.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 22:47;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 квітня на в’їзді в селище Козача Лопань Харківської області потрапив під ворожий артилерійський обстріл соціальний автобус гуманітарної місії “Проліска”. У ньому були мешканці прикордонного населеного пункту, які поверталися з Харкова. Поранених чи загиблих немає.".