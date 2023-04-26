Приватизация в зоне боевых действий: прокуратура требует вернуть недвижимость

Харьковская областная прокуратура подала иск в суд из-за договора о купле-продаже имущества громады, который заключили во время войны — в январе 2023 года.

«Первомайским отделом Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области направлено в суд исковое заявление в интересах государства о признании договора купли-продажи недействительным и обязательстве вернуть объект недвижимости стоимостью 6,7 млн грн», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Как оказалось, приватизацией в разгар войны занялись в Алексеевской громаде Лозовского района. Там сельсовет в декабре 2022 года утведил результаты электронного аукциона по продаже общественного здания. Одному из обществ района разрешили приватизировать имущество. Договор купли-продажи заключили в январе 2023 года.

«При проведении процедуры приватизации органом местного самоуправления нарушены требования действующего законодательства. Так, согласно требованиям Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества», временно, на период действия правового режима военного положения, не проводится приватизация объектов, расположенных на территориях административно-территориальных единиц в зоне боевых действий или приближенных к зоне боевых действий, список которых утверждается Кабинетом Министров Украины», — сообщили прокуроры.

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Алексеевская громада входит в список Кабмина. Так что отчуждать объекты имущества в ней сейчас запрещено. Поэтому прокуроры через суд требуют отменить решение сельсовета. Хозсуд Харьковской области открыл производство по этому делу.