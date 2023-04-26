Приватизація в зоні бойових дій: прокуратура вимагає повернути нерухомість
Харківська обласна прокуратура подала позов до суду через договір про купівлю-продаж майна громади, який уклали під час війни – у січні 2023 року.
“Первомайським відділом Лозівської окружної прокуратури Харківської області направлено до суду позовну заяву в інтересах держави про визнання договору купівлі-продажу недійсним та зобов’язання повернути об’єкт нерухомості вартістю 6,7 млн грн”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Як виявилося, приватизацією в розпал війни зайнялися в Олексіївській громаді Лозівського району. Там сільрада в грудні 2022 року затвердила результати електронного аукціону з продажу громадської будівлі. Одному з товариств району дозволили приватизувати майно. Договір купівлі-продажу уклали у січні 2023 року.
“Під час проведення процедури приватизації органом місцевого самоврядування порушено вимоги чинного законодавства. Так, відповідно до вимог Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану не проводиться приватизація об’єктів, розташованих на територіях адміністративно-територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України”, – повідомили прокурори.
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Олексіївська громада входить до списку Кабміну. Тож відчужувати об’єкти майна в ній зараз заборонено. Тому прокурори через суд вимагають скасувати рішення сільради. Госпсуд Харківської області відкрив провадження в цій справі.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 09:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура подала позов до суду через договір про купівлю-продаж майна громади, який уклали під час війни – у січні 2023 року".