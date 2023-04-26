Live
  • Середа 26.04.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.29
    • 🟢

Приватизація в зоні бойових дій: прокуратура вимагає повернути нерухомість

Суспільство 09:53   26.04.2023
Оксана Горун
Приватизація в зоні бойових дій: прокуратура вимагає повернути нерухомість

Харківська обласна прокуратура подала позов до суду через договір про купівлю-продаж майна громади, який уклали під час війни – у січні 2023 року.

“Первомайським відділом Лозівської окружної прокуратури Харківської області направлено до суду позовну заяву в інтересах держави про визнання договору купівлі-продажу недійсним та зобов’язання повернути об’єкт нерухомості вартістю 6,7 млн грн”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Як виявилося, приватизацією в розпал війни зайнялися в Олексіївській громаді Лозівського району. Там сільрада в грудні 2022 року затвердила результати електронного аукціону з продажу громадської будівлі. Одному з товариств району дозволили приватизувати майно. Договір купівлі-продажу уклали у січні 2023 року.

“Під час проведення процедури приватизації органом місцевого самоврядування порушено вимоги чинного законодавства. Так, відповідно до вимог Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану не проводиться приватизація об’єктів, розташованих на територіях адміністративно-територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України”, – повідомили прокурори.

Читайте також: Прокуратура вимагає повернути землю в Харкові за понад 200 млн грн

Олексіївська громада входить до списку Кабміну. Тож відчужувати об’єкти майна в ній зараз заборонено. Тому прокурори через суд вимагають скасувати рішення сільради. Госпсуд Харківської області відкрив провадження в цій справі.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

16:01
«Харків – російське місто»: харків’янка у соцмережах підтримувала дії РФ
13:02
11-річна дитина загинула в кар’єрі на Харківщині: хто винен – прокуратура
16:05
Прокуратура вимагає повернути землю в Харкові за понад 200 млн грн
10:36
“Відкрив” бізнес у РФ і вивозив зерно: депутата на Харківщині судитимуть
11:36
Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Харкову та Котлярах (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Приватизація в зоні бойових дій: прокуратура вимагає повернути нерухомість»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 09:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура подала позов до суду через договір про купівлю-продаж майна громади, який уклали під час війни – у січні 2023 року".