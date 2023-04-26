В двух районах Харькова из-за ремонта сутки не будет воды: адреса
С 09:00 27 апреля по 08:00 28 апреля будет прекращено водоснабжение в Новобаварском и Основянском районах.
Как объяснили в КП «Харьковводоканал», услугу отключат из-за проведения ремонтных работ на водоводе D=1000 мм в Кубраковском переулке,12.
Воды не будет по адресам:
Новобаварский район: ул. Власенко, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 22, ул. Крестьянская, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 30-я, 34, 34-я, 36, 76, ул. Богомольца, 1, 3, 5, 5-я, 7, 9, 9-я, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27-а, 29, 31, 33, 37, 39, 41, ул. Москалевская, 108, 110, 112, 170, 172, 174 (многоквартирные дома); ул. Федьшерская, ул. Жутовская, ул. Сущенская, ул. Служебная, ул. Лютовская, ул. Текстильная, ул. Москалевская, пер. Кубраковский, пер. Орача, ул. Орача, пер. Краматорский, ул. Светлановская, ул. Боровая, ул. Торговая, ул. Филипповская, ул. Арсенальная, ул. Ключевая, ул. Кривомазова, пер. Раднянский, пер. Еремеевский (частный сектор).
Основанский район: ул. Биологическая ул. Диканевская (частный сектор).
На время проведения ремонтных работ будет осуществляться подвоз воды автоцистернами, добавили комунальщики.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 12:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 09:00 27 апреля по 08:00 28 апреля будет прекращено водоснабжение в Новобаварском и Основянском районах.".