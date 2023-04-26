В метро Харькова выставили картину с Зеленским и Залужным среди святых
Картину «Украина превыше всего. Харьковский дневник войны» заслуженного художника Украины Олега Лазоренко экспонируют в вестибюле на «Пушкинской».
«Моя картина – это манифест несокрушимости героизма украинского народа. Посвящение украинским защитникам, волонтерам и харьковчанам. Почитая память, всем погибшим и пострадавшим в этой борьбе посвящается. Несокрушимый казацкий дух и смелость наших современников создают будущую историю», – отрекомендовал свой труд сам художник. Его цитирует пресс-служба метрополитена.
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Картина, размещенная в подземке, выполнена в технике мозаичной цветописи. На ней — множество лиц как деятелей современности, так и знаменитых украинцев прошлого, а также — лики оберегающих Украину святых. Из современников на картине Лазоренко без проблем узнаются Президент Украины Владимир Зеленский, изображение которого автор расположил между Богородицей и Архангелом Михаилом. А также — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Его лицо — рядом с Тарасом Шевченко.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 10:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Картину «Украина превыше всего. Харьковский дневник войны» заслуженного художника Украины Олега Лазоренко экспонируют в вестибюле на «Пушкинской»".